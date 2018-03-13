У БПП розповіли про особливості законопроекту про нацбезпеку

“Законопроект про нацбезпеку є надзвичайно важливим і створює засади для входження України в НАТО, але поки що на комітеті ми не побачили об’єктів національної безпеки. Тобто на що ми звертаємо увагу, як держава, що захищаємо. Там визначені суб’єкти та їхні повноваження, але не описані в повному обсязі, на нашу думку, ризики нацбезпеки. На рівні законів треба записати ризики, з якими Україна стикається, наприклад питання економічної безпеки. Я думаю, що перше читання відбудеться незабаром, і комітет буде рекомендувати суттєво розширити норми президентського законопроекту, щоб до другого читання його (повністю — ред.) опрацювати”, — повідомив І.Вінник.

Як повідомляв УНН, законопроект про нацбезпеку розглянуть на найближчому засіданні комітету.