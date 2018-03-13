В БПП рассказали об особенностях законопроекта о нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В президентском законе о национальной безопасности не прописаны объекты нацбезопасности и не описаны риски для нее. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Иван Винник, передает корреспондент УНН.
"Законопроект о нацбезопасности чрезвычайно важный и создает основы для вхождения Украины в НАТО, но пока на комитете мы не увидели объектов национальной безопасности. То есть на что мы обращаем внимание как государство, что защищаем. Там определены субъекты и их полномочия, но не описаны в полном объеме, по нашему мнению, риски нацбезопасности. На уровне законов надо записать риски, с которыми Украина сталкивается, например вопросы экономической безопасности. Я думаю, что первое чтение состоится вскоре, и комитет будет рекомендовать существенно расширить нормы президентского законопроекта, чтобы ко второму чтению его (полностью - ред.) проработать", - сообщил И.Винник.
Как сообщал УНН, законопроект о нацбезопасности рассмотрят на ближайшем заседании комитета.