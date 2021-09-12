У Білорусі з підручника з історії прибрали Алексієвич та Шушкевича

Деталі

За повідомленням ЗМІ, з підручника повністю виключена письменниця і опозиційний діяч, лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич і голова Верховної ради РБ, який підписав "Біловезькі угоди" Станіслав Шушкевич.

Головний суперник Лукашенко на виборах 1994 року, перший прем'єр-міністр Білорусі В'ячеслав Кебич, згадується тільки в контексті того, що він "контролював ЗМІ і державний апарат", але все ж програв Лукашенко.

"В цілому, вся частина про сучасність за змістом схожа з випусками "Панорами": всы люблять главу країни, ми успішно розвиваємося, ніяких проблем ніколи не було", - пишуть журналісти.

Контекст

Олександр Лукашенко вперше був обраний президентом Білорусі в 1994 році. За результатами виборів, що пройшли в серпні 2020 року, Лукашенко проголосив себе переможцем і незважаючи на протести продовжує правити країною. Результати виборів не визнані більшістю світової спільноти.