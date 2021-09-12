В Беларуси из учебника по истории убрали Алексиевич и Шушкевича

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 128191 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 144086 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120240 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 117838 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 151226 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123856 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 166704 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143443 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179767 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173054 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

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1 марта, 16:47 • 122363 просмотра
Актуальное
В Беларуси из учебника по истории убрали Алексиевич и Шушкевича

В Беларуси из учебника по истории убрали Алексиевич и Шушкевича

Киев  •  УНН

 • 25732 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В новом учебнике истории Беларуси для 11-х классов ни разу не упоминаются единственный белорусский лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич и подписант “Беловежских соглашений” Станислав Шушкевич. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Еўрарадыё.

Детали

По сообщению СМИ, из учебника полностью исключена писательница и оппозиционный деятель, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич и председатель Верховного совета РБ, подписавший “Беловежские соглашения” Станислав Шушкевич.
Главный соперник Лукашенко на выборах 1994 года, первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич, упоминается только в контексте того, что он “контролировал СМИ и государственный аппарат”, но все же проиграл Лукашенко.

“В целом, вся часть про современность по содержанию схожа с выпусками „Панорамы“: все любят главу страны, мы успешно развиваемся, никаких проблем никогда не было”, — пишут журналисты.

Контекст

Александр Лукашенко впервые был избран президентом Беларуси в 1994 году. По результатам выборов, прошедших в августе 2020 года, Лукашенко провозгласил себе победителем и несмотря на протесты продолжает править страной. Результаты выборов не признаны большинством мирового сообщества.

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