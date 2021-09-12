В Беларуси из учебника по истории убрали Алексиевич и Шушкевича
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В новом учебнике истории Беларуси для 11-х классов ни разу не упоминаются единственный белорусский лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич и подписант “Беловежских соглашений” Станислав Шушкевич. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Еўрарадыё.
Детали
По сообщению СМИ, из учебника полностью исключена писательница и оппозиционный деятель, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич и председатель Верховного совета РБ, подписавший “Беловежские соглашения” Станислав Шушкевич.
Главный соперник Лукашенко на выборах 1994 года, первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич, упоминается только в контексте того, что он “контролировал СМИ и государственный аппарат”, но все же проиграл Лукашенко.
“В целом, вся часть про современность по содержанию схожа с выпусками „Панорамы“: все любят главу страны, мы успешно развиваемся, никаких проблем никогда не было”, — пишут журналисты.
Контекст
Александр Лукашенко впервые был избран президентом Беларуси в 1994 году. По результатам выборов, прошедших в августе 2020 года, Лукашенко провозгласил себе победителем и несмотря на протесты продолжает править страной. Результаты выборов не признаны большинством мирового сообщества.