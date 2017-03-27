У Білорусі планують осучаснити систему моніторингу за громадською безпекою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Підготовку президентського указу щодо модернізації системи моніторингу громадської безпеки в Білорусі було обговорено на нараді Олександра Лукашенка з представниками зацікавлених міністерств і відомств, передає УНН з посиланням на прес-службу глави білоруської держави.
"Мені представлено проект указу, який передбачає створення системи моніторингу громадської безпеки. Подібні системи діють у багатьох державах, де вже показали свою ефективність. Очевидно, що у нас впровадження автоматизованих процесів виявлення загрозливих подій, аналізу інформації, що надходить, дозволить значно підвищити рівень правопорядку" , - заявив О.Лукашенко.
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Крім того, за його словами, це дасть можливість вивільнити значну кількість працівників і ресурсів, зайнятих у відповідних сферах.
"Тобто оптимізувати структури конкретних державних органів, чим ми, до речі, зараз активно займаємося", - зауважив очільник Білорусі.
Він зазначив, що в країні вже існує подібна система, яку потрібно осучаснити задля отримання від неї максимальної користі.
"Подібну систему, яка у нас існує, потрібно не просто модернізувати, а довести до сучасного рівня, щоб ми могли отримати від неї максимальну віддачу. Останні події якраз свідчать, що нам така система стала б у нагоді", - наголосив О.Лукашенко.
Як поінформував міністр внутрішніх справ Білорусі Ігор Шуневич, проект президентського указу визначає правові засади створення в країні системи моніторингу громадської безпеки.
Її елементами є система відеоспостереження за станом громадської безпеки, локальні системи відеоспостереження, спеціальні детектори (датчики диму, полум'я, вибухових, наркотичних і радіоактивних речовин, тепловізори тощо), канали зв'язку єдиної республіканської мережі передачі даних і програмна платформа системи моніторингу.