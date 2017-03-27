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Актуальное
В Беларуси планируют осовременить систему мониторинга общественной безопасности

В Беларуси планируют осовременить систему мониторинга общественной безопасности

Киев • УНН

 • 5597 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Подготовку президентского указа по модернизации системы мониторинга общественной безопасности в Беларуси был обсужден на совещании Александра Лукашенко с представителями заинтересованных министерств и ведомств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

"Мне представлен проект указа, который предусматривает создание системы мониторинга общественной безопасности. Подобные системы действуют во многих государствах, где уже показали свою эффективность. Очевидно, что у нас внедрение автоматизированных процессов выявления угрожающих событий, анализа поступающей информации, позволит значительно повысить уровень правопорядка", - заявил А.Лукашенко.

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Кроме того, по его словам, это позволит высвободить значительное количество работников и ресурсов, занятых в соответствующих сферах.

"То есть оптимизировать структуры конкретных государственных органов, чем мы, кстати, сейчас активно занимаемся", - отметил глава Беларуси.

Он отметил, что в стране уже существует подобная система, которую нужно осовременить для получения от нее максимальной пользы.

"Подобную систему, которая у нас существует, нужно не просто модернизировать, а довести до современного уровня, чтобы мы могли получить от нее максимальную отдачу. Последние события как раз свидетельствуют, что нам такая система пригодилась бы", - подчеркнул А.Лукашенко.

Как сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, проект президентского указа определяет правовые основы создания в стране системы мониторинга общественной безопасности.

Ее элементами являются система видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, локальные системы видеонаблюдения, специальные детекторы (датчики дыма, пламени, взрывчатых, наркотических и радиоактивных веществ, тепловизоры и т.д.), каналы связи единой республиканской сети передачи данных и программная платформа системы мониторинга.

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