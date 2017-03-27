В Беларуси планируют осовременить систему мониторинга общественной безопасности

"Мне представлен проект указа, который предусматривает создание системы мониторинга общественной безопасности. Подобные системы действуют во многих государствах, где уже показали свою эффективность. Очевидно, что у нас внедрение автоматизированных процессов выявления угрожающих событий, анализа поступающей информации, позволит значительно повысить уровень правопорядка", - заявил А.Лукашенко.

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Кроме того, по его словам, это позволит высвободить значительное количество работников и ресурсов, занятых в соответствующих сферах.

"То есть оптимизировать структуры конкретных государственных органов, чем мы, кстати, сейчас активно занимаемся", - отметил глава Беларуси.

Он отметил, что в стране уже существует подобная система, которую нужно осовременить для получения от нее максимальной пользы.

"Подобную систему, которая у нас существует, нужно не просто модернизировать, а довести до современного уровня, чтобы мы могли получить от нее максимальную отдачу. Последние события как раз свидетельствуют, что нам такая система пригодилась бы", - подчеркнул А.Лукашенко.

Как сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, проект президентского указа определяет правовые основы создания в стране системы мониторинга общественной безопасности.

Ее элементами являются система видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, локальные системы видеонаблюдения, специальные детекторы (датчики дыма, пламени, взрывчатых, наркотических и радиоактивных веществ, тепловизоры и т.д.), каналы связи единой республиканской сети передачи данных и программная платформа системы мониторинга.