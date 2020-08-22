У Бердянську судитимуть чоловіка, що викинув собаку з моста
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Бердянську судитимуть чоловіка за те, що він навмисно викинув собаку з моста на залізничну колію. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Запорізької області, передає УНН.
“Завершено досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною. Матеріали провадження скеровані до суду”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 11 серпня в районі Військового містечка у Бердянську літній чоловік скинув собаку з мосту на залізничну колію. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.
“Кримінальне правопорушення умисно скоїв місцевий житель 1952 року народження. Чоловіку було оголошено про підозру у вчиненні злочину. 21 серпня матеріали завершеного досудового розслідування направлено до Бердянського міськрайонного суду. Відповідно до санкції інкримінованої статті, підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до 3-х років”, — повідомили в поліції.
Правоохоронці встановили, що постраждала собака зараз знаходиться на реабілітації у зоозахисників громадської організації “Бердянська служба захисту тварин”.
Як повідомляв УНН, мешканці Запоріжжя, яка жорстоко знущалась над котом, повідомили про підозру за кількома статями Кримінального кодексу Украиїни.