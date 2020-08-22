В Бердянске будут судить мужчину, который выбросил собаку с моста

“Завершено досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным. Материалы производства направлены в суд”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 августа в районе Военного городка в Бердянске пожилой мужчина сбросил собаку с моста на железнодорожные пути. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

“Уголовное правонарушение умышленно совершил местный житель 1952 года рождения. Мужчине было объявлено о подозрении в совершении преступления. 21 августа материалы завершенного предварительного расследования направлены в Бердянский горрайонный суд. Согласно санкции инкриминируемой статьи, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 3-х лет”, — сообщили в полиции.

Правоохранители установили, что пострадавшая собака сейчас находится на реабилитации у зоозащитников общественной организации “Бердянская служба защиты животных”.

Как сообщал УНН, жительнице Запорожья, которая жестоко издевалась над котом, сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украиины.