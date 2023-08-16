У БЕБ новий очільник: ним став Андрій Пащук
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Бюро економічної безпеки новий очільник. До виконання обов’язків директора БЕБ приступив Андрій Пащук. Відповідне повідомлення з’явилось на офіційному сайті відомства, пише УНН.
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“Андрій Вікторович Пащук приступив до виконання обов’язків директора Бюро економічної безпеки України. Андрій Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року, був призначений як переможець конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання”, - зазначається у повідомленні.
Деталі
Наразі в.о. директора БЕБ, як вказано, здійснюватиме загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату (ЦА) та територіальних управлінь (ТУ) БЕБ та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених Законом України " Про Бюро економічної безпеки України".
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Нагадаємо
Попередній виконувач обов’язків глави відомства Едуард Федоров був звільнений відповідним наказом БЕБ за згодою сторін 14 серпня 2023 року.