Туреччина проведе масштабні навчання в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Туреччина проведе масштабні навчання Denizkurdu-2019 в акваторії Чорного, Егейського та Середземного морів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міноборони Туреччини.
Зазначається, що навчання триватимуть з 13 по 25 травня, і в них будуть задіяні 131 корабель, 57 літаків і 33 вертольота.
У Denizkurdu-2019 візьме участь близько 25900 військовослужбовців сухопутних військ, військово-повітряних і військово-морських сил, спецназу і берегової охорони. Мета навчань - підвищення боєготовності підрозділів зазначених родів військ.
Як вказується, в рамках Denizkurdu-2019 85 кораблів, задіяних в навчаннях, 21-24 травня відвідає порти Чорного, Середземного і Егейського морів. Кораблі, зокрема, здійснять захід у 31 турецький і два іноземні порти.
Раніше УНН повідомляв, що Туреччина спільно з Азербайджаном проведуть військові тактичні навчання "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2019" з бойовою стрільбою.