Туреччина: Ердоган піде на президентські вибори у 2023 році
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Президент Туреччини Тайіп Реджеп Ердоган повідомив, що висунув свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах у 2023 році, пише УНН з посиланням на Hurriyet.
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“Я — кандидат „Альянсу народу“, вибори будуть у червні наступного року”, — сказав чинний президент на виступі в Ізмірі.
Деталі
4 червня правляча Партія справедливості та розвитку оголосила його своїм кандидатом. Ердоган здобув перемогу на виборах президента в 2014 та 2018 роках.
Президентські та парламентські вибори у Туреччини відбудуться у червні 2023 року.
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Як писав УНН, інфляція в Туреччини зросла до 73,5%, що є найвищим показником за останні 24 роки.