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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Туреччина: Ердоган піде на президентські вибори у 2023 році

Туреччина: Ердоган піде на президентські вибори у 2023 році

Київ • УНН

 • 612321 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Президент Туреччини Тайіп Реджеп Ердоган повідомив, що висунув свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах у 2023 році, пише УНН з посиланням на Hurriyet.

Цитата

“Я — кандидат „Альянсу народу“, вибори будуть у червні наступного року”, — сказав чинний президент на виступі в Ізмірі.

Деталі

4 червня правляча Партія справедливості та розвитку оголосила його своїм кандидатом. Ердоган здобув перемогу на виборах президента в 2014 та 2018 роках.

Президентські та парламентські вибори у Туреччини відбудуться у червні 2023 року.

Раніше

Як писав УНН, інфляція в Туреччини зросла до 73,5%, що є найвищим показником за останні 24 роки.

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