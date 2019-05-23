ЦВК дозволила громадським організаціям мати спостерігачів на місцевих виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Центральна виборча комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 30 червня громадським організаціям. Про це повідомила прес-служба ЦВК, передає УНН.
За даними прес-служби, розглянувши відповідні клопотання та додані до них документи, ЦВК надала дозвіл мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 30 червня 2019 року таким громадським організаціям:
– Всеукраїнській громадській організації "Комітет виборців України" – під час перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад, проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад, повторних виборів депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів, перших виборів старост сіл, селищ;
– Громадським організаціям "Атлантична рада", "Демократична група впливу", "Демократична платформа", "Європейська платформа", "Зміни.Ти", "Інститут дослідження виборів", "Інститут політичних досліджень", "Український інформаційно-ресурсний центр", "Центр впливу", "Центр розвитку демократії" – під час перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів на території Київської області.
Крім того, Комісія внесла зміни до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі постановою ЦВК від 12 квітня 2012 року № 66 та до Переліку одномандатних виборчих округів, утворених на постійній основі постановою ЦВК від 28 квітня 2012 року № 82.
Також під час засідання Комісія внесла зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановою ЦВК від 6 вересня 2015 року № 230.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія затвердила розподіли субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення виборів 30 червня.