ЦВК розподілила кошти на проведення місцевих виборів

"Комісія затвердила розподіли субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення 30 червня 2019 року: – перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів у 19 регіонах на загальну суму 19 млн 976 тис. 500 грн; – додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад у 13 регіонах на загальну суму 4 млн 834 тис. 200 грн", - йдеться в повідомленні.



Окрім того, на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення зазначених місцевих виборів затверджено відповідний розподіл на загальну суму 65 тис. 400 грн.



Нагадаємо, цього тижня депутати Верховної Ради України планують призначити дату проведення виборів у місцевих громадах.