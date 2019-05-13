Рада спробує призначити дату виборів у місцевих громадах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Цього тижня депутати Верховної Ради України планують призначити дату проведення виборів у місцевих громадах. Про це заявив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Ми повинні проголосувати постанови про проведення виборів у місцевих громадах. Це наш обов’язок, який ми вже кілька місяців не можемо виконати", - зазначив Парубій.
За його словами, в порядку денному Ради цього тижня стоїть цілий блок питань, пов'язаний із місцевим самоврядуванням.
При цьому він закликав парламентарів підтримати проведення виборів у місцевих громадах.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія визначила кількість територіальних, одномандатних виборчих округів для проведення перших виборів депутатів місцевих рад 30 червня 2019 року.