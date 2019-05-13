Рада попробует назначить дату выборов в местных общинах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. На этой неделе депутаты Верховной Рады Украины планируют назначить дату проведения выборов в местных общинах. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Мы должны проголосовать постановления о проведении выборов в местных общинах. Это наша обязанность, которую мы уже несколько месяцев не можем выполнить", - отметил Парубий.
По его словам, в повестке дня Рады на этой неделе стоит целый блок вопросов, связанный с местным самоуправлением.
При этом он призвал парламентариев поддержать проведение выборов в местных общинах.
Напомним, Центральная избирательная комиссия определила количество территориальных, одномандатных избирательных округов для проведения первых выборов депутатов местных советов 30 июня 2019.