ЦИК распределила средства на проведение местных выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила распределения субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение выборов 30 июня. Об этом говорится в сообщении секретариата ЦИК, передает УНН.
"Комиссия утвердила распределения субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение 30 июня 2019: - первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 19 регионах на общую сумму 19 млн 976 тыс. 500 грн - дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов в 13 регионах на общую сумму 4 млн 834 тыс. 200 грн ", - говорится в сообщении.
Кроме того, на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения указанных местных выборов утверждено соответствующие деление на общую сумму 65 тыс. 400 грн.
Напомним, на этой неделе депутаты Верховной Рады Украины планируют назначить дату проведения выборов в местных общинах.