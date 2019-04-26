Цього року можливо оздоровити майже 23 тисячі чорнобильців - Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У межах видатків на 2019 рік цього року можливо оздоровити 22 855 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, що становить 63,7% від потреби. Такі дані надали у Міністерстві соціальної політики України у відповідь на запит журналіста УНН.
"У межах видатків на 2019 рік…, які становлять 184,7 млн грн, у поточному році можливо оздоровити 22 855 постраждалих осіб, віднесених до категорії 1 (63,7% від потреби), 835 дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, у супроводі одного з батьків (100% від потреби) та здійснити виплату грошової компенсації замість путівки 9 430 постраждалим особами (100% від потреби)", - зазначили у Мінсоцполітики.
Довідка УНН. До категорії 1 належать особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу.
Як повідомляв УНН, Кабмін ухвалив постанову, якою визначено розмір компенсації за санаторне лікування чорнобильців.
Як повідомляв УНН, від аварії 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС пройшло 33 роки.