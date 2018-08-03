Ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у п'ятницю зранку впали в ціні до 73,40 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:52, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,07%.
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При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 69,00 долара за барель, додавши 0,06%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.