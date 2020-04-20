Ціни на нафту впали майже на 15%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Ціна нафти WTI впала на Лондонській міжконтинентальній біржі (ICE) в понеділок, 20 квітня, майже на 15%. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Вартість травневого ф'ючерсу WTI зараз перебуває на рівні 15,92 долара за барель.
Вартість нафти Brent знизилася на 4%, вартість її червневого ф'ючерсу знизилася до 27 доларів за барель.
Вартість нафтових ф'ючерсів на WTI в азіатську сесію впала на 20% - нижче 15 доларів за барель. Це рекордно низький рівень за останні 20 років.
Нагадаємо, на початку березня учасники ОПЕК і її партнери не змогли домовитися про подальше зниження обсягів видобутку на додаткові 1,5 млн барелів на добу. На зниженні наполягала Саудівська Аравія, а Росія виступила проти. Провал переговорів призвів до падіння цін на нафту до мінімуму за 18 років. На ціни також вплинула епідемія коронавірусу.
Пізніше країни ОПЕК+ домовилися знизити видобуток нафти.