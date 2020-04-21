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Ціни на курятину в Україні на 30% нижчі, ніж в ЄС

Ціни на курятину в Україні на 30% нижчі, ніж в ЄС

Київ • УНН

 • 53662 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. На тлі пандемії коронавірусу попит на курятину в ЄС зростає, а ціни - знижуються. За даними Європейської Комісії, вартість м'яса птиці у березні впала на 6,5%, досягнувши рекордного показника - 184,65 євро за 100 кг продукту, передає УНН.

Але, незважаючи на це, курятина у супермаркетах ЄС все на порядок дорожча, ніж в Україні.

Наприклад, якщо порівнювати ціни в Україні і у Словаччині, то виходить 30% вигоди на користь українців.

Так, у Словаччині 1 кг курячого філе (ТМ "Cocorico") коштує 3,9 євро (114,5 грн). Набагато дорожчим обійдеться 1 кг курячого філе (ТМ "Tesco") - 5,3 євро (155,7 грн).

В Україні вартість 1 кг курячого філе (ТМ "Золотко") становить - 100,6 грн. Таким чином, витрати на куряче філе для жителів України на 12-35% менші, ніж для жителів Словаччини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вартість м'яса в Україні набагато менша, ніж у Польщі і Литві.

Що стосується курячих тушок, то для українців даний продукт на третину дешевший, ніж для словаків.

Наприклад, у Словаччині 1 кг курячих тушок (ТМ "Hyza") коштує 2,9 євро (85,2 грн), в Україні 1 кг продукту (ТМ "Наша Ряба") коштує 59 грн. Різниця становить 30%.

Раніше повідомлялося, що вітчизняні виробники знизили ціну на курятину для українського споживача.

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