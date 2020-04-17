Журналісти порівняли ціни на м'ясо в Україні, Польщі та Литві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Вартість м'яса в Україні на порядок нижче, ніж у Польщі і Литві. Про це свідчать дані порталу Numbeo, передає УНН.
Кілограм курячої грудки у Києві коштує в середньому 110 гривень. У Варшаві - 18,3 злотих (119 грн), у Вільнюсі - 4,7 євро (139 грн).
За кілограм яловичини кияни платять в середньому 165 грн. Жителю Варшави яловичина обходиться майже в два рази дорожче - 40,3 злотих (263 грн) за кілограм, жителю Вільнюса - 6,5 євро (194 грн).
При цьому, є продукти, вартість яких в Україні дещо вища, ніж у Польщі. Наприклад - молоко: літр молока у Києві коштує в середньому 26 грн, у Варшаві - 2,7 злотих (18 грн).
У Вільнюсі багато "соціальних продуктів харчування" коштують дорожче, ніж у Києві. До прикладу - рис і яйця. Кілограм білого рису у Вільнюсі коштує 1,3 євро (41 грн), у Києві - 30 грн; 12 яєць коштує у Вільнюсі в середньому 1,4 євро (40 грн), у Києві - 30 грн.
А ще у Вільнюсі дорожче продаються яблука: кілограм продукту у столиці Литви вартує 0,9 євро (26 грн), у Києві - 19 грн.
В цілому, вартість життя у Польщі та Литві на 24% і 46% вище, ніж в Україні.
Нагадаємо, в Україні подешевшала курятина.
Як повідомлялося раніше в УНН, незважаючи на підвищення попиту, вітчизняні виробники знизили ціну на курятину для українського споживача. Крім того, найбільший виробник - компанія МХП ("Наша Ряба") заявив про повне забезпечення внутрішнього ринку продукцією.