Журналисты сравнили цены на мясо в Украине, Польше и Литве

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 55015 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 64470 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 78297 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 77191 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101811 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83027 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102264 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105725 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130815 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130286 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Журналисты сравнили цены на мясо в Украине, Польше и Литве

Журналисты сравнили цены на мясо в Украине, Польше и Литве

Киев  •  УНН

 • 104772 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Стоимость мяса в Украине на порядок ниже, чем в Польше и Литве. Об этом свидетельствуют данные портала Numbeo, передает УНН.

Килограмм куриной грудки в Киеве стоит в среднем 110 гривен. В Варшаве - 18,3 злотых (119 грн), в Вильнюсе - 4,7 евро (139 грн).

За килограмм говядины киевляне платят в среднем 165 грн. Жителю Варшавы говядина обходится почти в два раза дороже - 40,3 злотых (263 грн) за килограмм, жителю Вильнюса - 6,5 евро (194 грн).

При этом, есть продукты, стоимость которых в Украине несколько выше, чем в Польше. Например - молоко: литр молока в Киеве стоит в среднем 26 грн, в Варшаве - 2,7 злотых (18 грн).

В Вильнюсе много "социальных продуктов питания" стоят дороже, чем в Киеве. К примеру - рис и яйца. Килограмм белого риса в Вильнюсе стоит 1,3 евро (41 грн), в Киеве - 30 грн; 12 яиц стоит в Вильнюсе в среднем 1,4 евро (40 грн), в Киеве - 30 грн.

А еще в Вильнюсе дороже продаются яблоки: килограмм продукта в столице Литвы стоит 0,9 евро (26 грн), в Киеве - 19 грн.

В целом, стоимость жизни в Польше и Литве на 24% и 46% выше, чем в Украине.

Напомним, в Украине подешевела курятина.

Как сообщалось ранее в УНН, несмотря на повышение спроса, отечественные производители снизили цену на курятину для украинского потребителя. Кроме того, крупнейший производитель - компания МХП ("Наша Ряба") заявил о полном обеспечении внутреннего рынка продукцией.

Украинские Национальные Новости

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