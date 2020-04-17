Журналисты сравнили цены на мясо в Украине, Польше и Литве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Стоимость мяса в Украине на порядок ниже, чем в Польше и Литве. Об этом свидетельствуют данные портала Numbeo, передает УНН.
Килограмм куриной грудки в Киеве стоит в среднем 110 гривен. В Варшаве - 18,3 злотых (119 грн), в Вильнюсе - 4,7 евро (139 грн).
За килограмм говядины киевляне платят в среднем 165 грн. Жителю Варшавы говядина обходится почти в два раза дороже - 40,3 злотых (263 грн) за килограмм, жителю Вильнюса - 6,5 евро (194 грн).
При этом, есть продукты, стоимость которых в Украине несколько выше, чем в Польше. Например - молоко: литр молока в Киеве стоит в среднем 26 грн, в Варшаве - 2,7 злотых (18 грн).
В Вильнюсе много "социальных продуктов питания" стоят дороже, чем в Киеве. К примеру - рис и яйца. Килограмм белого риса в Вильнюсе стоит 1,3 евро (41 грн), в Киеве - 30 грн; 12 яиц стоит в Вильнюсе в среднем 1,4 евро (40 грн), в Киеве - 30 грн.
А еще в Вильнюсе дороже продаются яблоки: килограмм продукта в столице Литвы стоит 0,9 евро (26 грн), в Киеве - 19 грн.
В целом, стоимость жизни в Польше и Литве на 24% и 46% выше, чем в Украине.
Напомним, в Украине подешевела курятина.
Как сообщалось ранее в УНН, несмотря на повышение спроса, отечественные производители снизили цену на курятину для украинского потребителя. Кроме того, крупнейший производитель - компания МХП ("Наша Ряба") заявил о полном обеспечении внутреннего рынка продукцией.