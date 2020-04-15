В Україні впали ціни на курятину - статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Україні подешевшала курятина. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Зокрема, за місяць (березень до лютого) ціни на тушки курячі знизилися на 1,7% - до 54,1 грн/кг продукту.
Досить суттєво подешевшало куряче філе — на 3%, до 92,06 грн/кг.
При цьому, інші види м’яса незначно, але зросли ціні.
Так, за місяць свинина подорожчала на 0,8% - до 116,7 грн/кг. Яловичина зросла в ціні на 1,07%, до 138,07 грн/кг.
Крім того, за місяць в Україні подешевшало молоко — на 0,6%, сир — на 0,2% та яйця — на 12,3%. А ще, впали в ціні безалкогольні напої — на 0,4%
Інші продукти харчування із переліку “соціальних” зросли в ціні. Так, риба та рибопродукти подорожчали на 0,2%, макаронні вироби — на 1,5%, хліб — на 0,2%, масло — на 0,8%.
Як повідомляв УНН, українські виробники м’яса та м’ясних продуктів знизили ціни для споживачів внутрішнього ринку.
Також нагадаємо, за час карантину попит на курятину збільшився майже на чверть. Найбільший виробник — компанія МХП (“Наша Ряба”) запевнив, що забезпечить внутрішній ринок продукцією повною мірою і не спекулюватиме на цінах.
“МХП не підвищував ціни на свою продукцію. У компанії розуміють необхідність забезпечення українців якісними, доступними та безпечними продуктами харчування”, — наголосили у компанії.
Також повідомлялося, що коронавірус не передається через їжу. Утім, експерти радять обирати упаковану продукцію, зокрема це стосується і м’яса.