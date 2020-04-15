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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51479 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Украине упали цены на курятину - статистика

В Украине упали цены на курятину - статистика

Киев  •  УНН

 • 27464 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Украине подешевела курятина. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

В частности, за месяц (март к февралю) цены на тушки куриные снизились на 1,7% - до 54,1 грн/кг продукта.

Достаточно существенно подешевело куриное филе - на 3%, до 92,06 грн/кг.

При этом, другие виды мяса незначительно, но выросли цене.

Так, за месяц свинина подорожала на 0,8% - до 116,7 грн/кг. Говядина выросла в цене на 1,07%, до 138,07 грн/кг.

Кроме того, за месяц в Украине подешевело молоко - на 0,6%, сыр - на 0,2% и яйца - на 12,3%. А еще, упали в цене безалкогольные напитки - на 0,4%

Другие продукты питания из перечня "социальных" выросли в цене. Так, рыба и рыбопродукты подорожали на 0,2%, макаронные изделия - на 1,5%, хлеб - на 0,2%, масло - на 0,8%.

Как сообщал УНН, украинские производители мяса и мясных продуктов снизили цены для потребителей внутреннего рынка.

Также напомним, за время карантина спрос на курятину увеличился почти на четверть. Крупнейший производитель - компания МХП ("Наша Ряба") заверил, что обеспечит внутренний рынок продукцией в полной мере и не будет спекулировать на ценах.

"МХП не повышал цены на свою продукцию. В компании понимают необходимость обеспечения украинцев качественными, доступными и безопасными продуктами питания", - отметили в компании.

Также сообщалось, что коронавирус не передается через пищу. Впрочем, эксперты советуют выбирать упакованную продукцию, в частности это касается и мяса.

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