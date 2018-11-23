Ціна Brent впала нижче 62 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у п'ятницю зранку впали в ціні до 61,83 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:07, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,23%.
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При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 53,21 долара за барель, втративши 2,60%.
Додамо, 12 листопада великі виробники нафти на саміті в Абу-Дабі визнали, що може знадобитися скорочення видобутку на 1 мільйон барелів за добу.
Згодом Reuters повідомило про ініціативу скорочення виробництва приблизно на 1,4 мільйона барелів за добу у 2019 році. Це пояснили необхідністю запобігти надлишку на ринку, який може привести до зниження цін.
Нагадаємо, раніше МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.
Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.