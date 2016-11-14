Цими вихідними у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Цими вихідними, 19-20 листопада, у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це УНН повдіомили у прес-службі КМДА.
Так, 19 листопада (субота) ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
Деснянському районі – вул. М. Цвєтаєвої (у межах вулиці М. Закревського та просп. В. Маяковського), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
Дніпровському районі – бульв. І. Шамо, 2-12;
Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
Святошинському районі – вул. Академіка Кіпріанова, 2-28, вул. Булгакова, 10-13/1;
Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М. Донця та Академіка Стражеска);
Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
20 листопада (неділя) ярмарки пройдуть у:
Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Академіка Вільямса та Ломоносова);
Дніпровському районі - вул. П. Вершигори, 1;
Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць П. Лумумби та Чигоріна);
Святошинському районі – бульв. Академіка Вернадського, 79, вул. Академіка Туполєва, 17-17-Б;
Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.