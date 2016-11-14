В эти выходные в Киеве состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В эти выходные, 19-20 ноября, в Киеве состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 19 ноября (суббота) ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
Деснянском районе - ул. М. Цветаевой (в пределах улицы М. Закревского и просп. Маяковского), ул. Лисковская (в пределах улиц Милославской и Радунской)
Днепровском районе - ул. И. Шамо, 2-12;
Оболонском районе - ул. Иорданская 1-9;
Печерском районе - ул. Екатерины Билокур;
Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
Святошинском районе - ул. Академика Киприанова, 2-28, ул. Булгакова, 10-13 / 1;
Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц М. Донца и Академика Стражеско)
Шевченковском районе - ул. В. Василевской, 1-17.
20 ноября (воскресенье) ярмарки пройдут в:
Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Академика Вильямса и Ломоносова);
Днепровском районе - ул. П. Вершигоры, 1;
Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах улиц П. Лумумбы и Чигорина);
Святошинском районе - ул. Академика Вернадского, 79, ул. Академика Туполева, 17-17-Б;
Соломенском районе - ул. Ф. Эрнста, 14-А;
Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.