В эти выходные в Киеве состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки

Так, 19 ноября (суббота) ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

Дарницком районе - ул. Ревуцкого;

Деснянском районе - ул. М. Цветаевой (в пределах улицы М. Закревского и просп. Маяковского), ул. Лисковская (в пределах улиц Милославской и Радунской)

Днепровском районе - ул. И. Шамо, 2-12;

Оболонском районе - ул. Иорданская 1-9;

Печерском районе - ул. Екатерины Билокур;

Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

Святошинском районе - ул. Академика Киприанова, 2-28, ул. Булгакова, 10-13 / 1;

Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц М. Донца и Академика Стражеско)

Шевченковском районе - ул. В. Василевской, 1-17.

20 ноября (воскресенье) ярмарки пройдут в:

Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Академика Вильямса и Ломоносова);

Днепровском районе - ул. П. Вершигоры, 1;

Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах улиц П. Лумумбы и Чигорина);

Святошинском районе - ул. Академика Вернадского, 79, ул. Академика Туполева, 17-17-Б;

Соломенском районе - ул. Ф. Эрнста, 14-А;

Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.