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Це може стати причиною смерті якоїсь людини: Степанов відреагував на вечірку Тищенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про недопустимість нехтування карантинних правил, що діють в Україні. Таким чином під час брифінгу він прокоментував вечірку народного депутат Миколая Тищенка під час локдауну, передає УНН.

Цитата:

"Не зважаючи на те, що ми пройшли цей пік захворюванності і ситуація стабілізувалася і пішла на спад, це ні в якому разі не означає, що ми можемо розслабитися і почати нехтувати тими правилами і тими рекомендаціями, які у нас на сьогоднішній день існують", - сказав міністр.

Деталі

На його думку, всі, не зважаючи на свій соціальний статус, повинні дотримуватися карантинних правил.

Степанов підкреслив, що неприпустимо, коли заради святкування Дня народження люди нехтують цими правилами, коли підпільно починають працювати ресторани або інші заклади.

"Для людей, які замислюються, або які це роблять, я хочу нагадати, що такими діями ви просто наражаєте на небезпеку людей, які святкують разом з вами. Подумайте про те, що люди можуть просто захворіти, потім опинитися в реанімації. І це може стати причиною смерті якоїсь людини… Ковід не обирає по соціальному статусу, або ти політик, або ти водій, наприклад… Він однаково вражає кожен організм", - зауважив Степанов.

Що було раніше

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко потрапив у новий скандал. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що нардеп влаштував вечірку для своєї дружини у готелі Fairmont.

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