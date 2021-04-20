Це може стати причиною смерті якоїсь людини: Степанов відреагував на вечірку Тищенка

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"Не зважаючи на те, що ми пройшли цей пік захворюванності і ситуація стабілізувалася і пішла на спад, це ні в якому разі не означає, що ми можемо розслабитися і почати нехтувати тими правилами і тими рекомендаціями, які у нас на сьогоднішній день існують", - сказав міністр.

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На його думку, всі, не зважаючи на свій соціальний статус, повинні дотримуватися карантинних правил.

Степанов підкреслив, що неприпустимо, коли заради святкування Дня народження люди нехтують цими правилами, коли підпільно починають працювати ресторани або інші заклади.

"Для людей, які замислюються, або які це роблять, я хочу нагадати, що такими діями ви просто наражаєте на небезпеку людей, які святкують разом з вами. Подумайте про те, що люди можуть просто захворіти, потім опинитися в реанімації. І це може стати причиною смерті якоїсь людини… Ковід не обирає по соціальному статусу, або ти політик, або ти водій, наприклад… Він однаково вражає кожен організм", - зауважив Степанов.

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