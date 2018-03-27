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Троє українок потрапили до топ-30 сезону Кубку світу з біатлону

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. За підсумками Кубок світу з біатлону сезону 2017-2018 одразу три українські спортсменки посіли місця у топ-30 найсильніших біатлоністок світу, інформує УНН з посиланням на UA:Біатлон.

Найвище місце посіла наша Юлія Джима — 11-та позиція загального заліку Кубка. Віта Семеренко — на 15-й сходинці, Валентина Семеренко — на 21-му місці. Інші представниці жіночої збірної посіли такі позиції у тоталі:

42 — Анастасія Меркушина;

52 — Олена Підгрушна;

53 — Ірина Варвинець.

Місця у квіткових церемоніях гонок українки виборювали 13 разів, із них 7 разів опинялися на подіумі серед призерів. Три подіуми і три потрапляння у квіткові церемонії — у Юлії Джими, два подіуми й одна квіткова церемонія — у Віти Семеренко, дві квіткові церемонії — у Валі Семеренко.

Українська жіноча збірна піднімалася на подіум (2 місце) у класичній естафеті (Віта Семеренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко й Олена Підгрушна). Ще один подіум (2 місце) наша команда у складі Віти Семеренко, Анастасії Меркушиної, Артема Прими й Дмитра Підручного виборола у змішаній естафеті.

Зазначимо, що у чоловічій команді найвище в загальному заліку Кубку — Дмитро Підручний, він на 37-му місці. Серед здобутків Дмитра, крім змішаної естафети — 5 місце у гонці переслідування на 4 етапі в Обергофі.

Далі місця українців у загальному заліку розподілилися так:
45 — Артем Прима

69 — Володимир Семаков;

79 — Сергій Семенов;

86 — Руслан Ткаленко.

Як повідомляв УНН, українська збірна втратила квоту на майбутній сезону КС.

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