Троє суддів ОАСК з’явилися на допит до ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Троє суддів Окружного адміністративно суду з’явилися на допит та вручення підозри до Генеральної прокуратури України, повідомляє УНН.
Судді ОАСК Є.Аблов, І.Шепітко та І.Погрібніченко з’явилися на допит та вручення підозри до ГПУ. Наразі на допиті Шепітко.
Нагадаємо, голові Окружного адміністративно суду міста Києва Павлу Вовку сьогодні була вручена письмова підозра і був проведений його допит.
Як повідомлялося, повістки для вручення підозри, як повідомили у ГПУ, були вислані усім чотирьом суддям. Відповідно до повісток, опублікованих Сарган, першим на 14 годину мав з’явитися голова ОАСК Павло Вовк.
Сам Вовк раніше заявив, що не боїться вручення підозри, адже це єдина законна можливість довести абсурдність підозр.