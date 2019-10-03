Троє дорослих і дитина: на Львівщині у кафе потруїлись люди
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Львівській області, на Самбірщині, зафіксували харчове отруєння, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
До Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію упродовж 1-2 жовтня 2019 року в інфекційне відділення Самбірської центральної районної лікарні пацієнтів із симтомами гострої кишкової інфекції, з числа тих, хто харчувався в кафе "Соната" у м. Самбір.
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Всього госпіталізовано 4 особи (1 дитина). Стан пацієнтів середньої важкості.
Всім госпіталізованим здійснюється комплекс лікувально-діагностичних заходів відповідно до клінічних протоколів МОЗ України.
Нагадаємо, двоє маленьких дітей потрапили до лікарні з алкогольним отруєнням.