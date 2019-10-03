Трое взрослых и ребенок: во Львовской области в кафе отравились люди
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Во Львовской области, в Самборском районе, зафиксировали пищевое отравление, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в течение 1-2 октября 2019 года в инфекционное отделение Самборской центральной районной больницы пациентов с симптомами острой кишечной инфекции, из числа тех, кто питался в кафе "Соната" в г. Самбор .
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Всего госпитализировано 4 человека (1 ребенок). Состояние пациентов средней тяжести.
Всем госпитализированным осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий в соответствии с клиническими протоколами МОЗ Украины.
Напомним, двое маленьких детей попали в больницу с алкогольным отравлением.