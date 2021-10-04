Тропічний циклон "Шахін" в Омані та Ірані забрав життя 9 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Щонайменше дев'ять людей загинули після того, як тропічний циклон "Шахін" обрушився на Іран і Оман, пише УНН з посиланням на BBC.
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Влада Ірану заявила, що шість осіб загинули в порту в південно-східній провінції Систан і Белуджистан.
Офіційні ЗМІ країни заявили, що інфраструктура, включаючи електричні об'єкти і дороги, була пошкоджена.
Ще до того, як циклон обрушився на Оман, три людини, у тому числі дитина, вже загинули через повінь.
Тисячі людей були евакуйовані з прибережних районів Оману. Вулиці столиці Маската були затоплені. Так, на фотографіях з Маската зображені автомобілі, занурені в воду. Влада столиці розпорядилися використовувати дороги тільки для екстрених поїздок.
Доповнення
Шторм прийшов у регіон у неділю, вітер обрушився на узбережжя зі швидкістю від 120 до 150 км/год.
Пізніше, після виходу на сушу, рівень небезпеки "Шахіна" був знижений до тропічного шторму, повідомила місцева метеорологічна служба.