Тропический циклон "Шахин" в Омане и Иране унес жизни 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. По меньшей мере девять человек погибли после того, как тропический циклон "Шахин" обрушился на Иран и Оман, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Власти Ирана заявили, что шесть человек погибли в порту в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан.
Официальные СМИ страны заявили, что инфраструктура, включая электрические объекты и дороги, была повреждена.
Еще до того, как циклон обрушился на Оман, три человека, в том числе ребенок, уже погибли из-за наводнения.
Тысячи людей были эвакуированы из прибрежных районов Омана. Улицы столицы Маската были затоплены. Так, на фотографиях с Маската изображены автомобили, погруженные в воду. Власти столицы распорядились использовать дороги только для экстренных поездок.
Дополнение
Шторм пришел в регион в воскресенье, ветер обрушился на побережье со скоростью от 120 до 150 км/ч.
Позже, после выхода на сушу, уровень опасности "Шахина" был снижен до тропического шторма, сообщила местная метеорологическая служба.