Трьох американських інструкторів застрелили в Йорданії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Троє американських інструкторів загинули в результаті стрілянини біля військової бази в Йорданії, повідомив офіційний представник США, передає УНН.
Стрілянина сталася, коли їхній транспортний засіб не зупинився біля воріт військової бази на вимогу військових.
Раніше військові Йорданії повідомляли, що загинули двоє американських інструкторів, одного поранено. Крім того, постраждав один йорданський військовослужбовець.