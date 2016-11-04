Трьох американських інструкторів застрелили в Йорданії

Стрілянина сталася, коли їхній транспортний засіб не зупинився біля воріт військової бази на вимогу військових.

Раніше військові Йорданії повідомляли, що загинули двоє американських інструкторів, одного поранено. Крім того, постраждав один йорданський військовослужбовець.