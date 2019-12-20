Тріумфатор Ліги чемпіонів оголосив про трансфер японського нападника

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Прес-служба англійського "Ліверпуля" повідомила, що команда досягла угоди з австрійським "Зальцбургом" щодо переходу форварда Такуми Мінаміно, інформує УНН.

24-річний футболіст перебрався до складу "мерсисайдців" з австрійського "Зальцбурга".

"Я мріяв стати гравцем "Ліверпуля". Я в захваті, що цей момент настав. Виступ в АПЛ було однією з моїх цілей. Я думаю, що це найкраща ліга в світі. Вважав, що якщо моя футбольна кар'єра йшла б гладко, коли-небудь я б опинився в Прем'єр-лізі. Але я ніколи не думав, що зможу зіграти за цю команду, і я дуже радий цьому. Я з нетерпінням чекаю цього", - зізнався японець.

Зауважимо, що у цій кампанії Мінаміно провів 14 матчів за "Зальцбург" в яких забив 5 голів і віддав 5 гольових передач.

Українські Національні Новини

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