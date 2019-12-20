Триумфатор Лиги чемпионов объявил о трансфере японского нападающего

24-летний футболист перебрался в состав "мерсисайдцев" с австрийского "Зальцбурга".

"Я мечтал стать игроком "Ливерпуля". Я в восторге, что этот момент настал. Выступление в АПЛ было одной из моих целей. Я думаю, что это лучшая лига в мире. Считал, что если моя футбольная карьера шла бы гладко, когда-нибудь я бы оказался в Премьер-лиге. Но я никогда не думал, что смогу сыграть за эту команду, и я очень рад этому. Я с нетерпением жду этого", - признался японец.

Заметим, что в этой кампании Минамино провел 14 матчей за "Зальцбург" в которых забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.