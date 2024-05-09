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Третя грантова програма в 1 000 000 грн від Фонду Вадима Столара: українцям пропонують вибрати пріоритетні напрями

Київ • УНН

 • 17392 перегляди

Третя грантова програма в 1 000 000 грн від Фонду Вадима Столара: українцям пропонують вибрати пріоритетні напрями.

Після успішного проведення двох програм "Грант на важливу справу", Фонд Вадима Столара готує до реалізації третю грантову програму. Щоб зрозуміти найбільш актуальні потреби, організатори запустили опитування щодо визначення пріоритетних напрямів фінансування.

Зазначимо, що загальною метою грантової ініціативи Фонду є соціальна підтримка військових та цивільних громадян, які постраждали через війну. Перша програма, що втілювалась навесні минулого року, стосувалась фізичної реабілітації постраждалих від війни. Друга, яку реалізували восени 2023 року, концентрувалася на напрямі психоемоційного відновлення українців. Щоразу переможці конкурсу отримували фінансування представлених проєктів на загальну суму 1 мільйон гривень.

До визначення мети третьої грантової програми пропонується долучитися профільним громадським та благодійним організаціям. Для цього візьміть участь в опитуванні за посиланням.

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"Думка наших колег про актуальні напрями для надання грантів має велике значення для нас. Тому ми з командою запускаємо це опитування та обов'язково враховуємо його результати під час визначення тематики наступної, уже третьої програми. Водночас ми проводимо власний аналіз поточної ситуації, висновки якої також візьмемо до уваги", – поділилася волонтерка Фонду Наталія Приходько.

"Наш Фонд вже другий рік реалізує грантові програми для громадських та благодійних організацій. Наразі ми розробляємо третю програму – і пропонуємо разом визначити її спрямованість. Спільними зусиллями можемо зробити для людей більше", – сказав засновник Фонду Вадим Столар.

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До участі у програмі прийматимуться пропозиції від організацій, які зареєстровані відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання" або відповідно до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" та включені до Реєстру неприбуткових організацій.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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