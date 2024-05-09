У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
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Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Третья грантовая программа в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара: украинцам предлагают выбрать приоритетные направления
Ночной "хлопок" в краснодарском крае рф: беспилотники СБУ поразили две перевалочные нефтебазы
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Возможна ли новая должность для Кубракова: что говорят в парламенте
Оккупанты обстреляли пожарные части в Донецкой и Днепропетровской областях
Microsoft инвестирует 3 миллиарда долларов США в проект искусственного интеллекта в штате Висконсин
США обогнали Китай и становятся главным торговым партнером Германии - Reuters
"Парад победы" в москве: был только один танк, путин заявлял о "тяжелом периоде"
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
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Третья грантовая программа в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара: украинцам предлагают выбрать приоритетные направления
Третья грантовая программа в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара: украинцам предлагают выбрать приоритетные направления.
Ночной "хлопок" в краснодарском крае рф: беспилотники СБУ поразили две перевалочные нефтебазы
Хлопок" на двух нефтебазах в селе юровка возле анапы в краснодарском крае рф - это успешная операция ударных беспилотников СБУ.
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд отложил рассмотрение апелляции на арест сотрудника УГО
Сотруднику Управления государственной охраны, подозреваемому в убийстве 16-летнего подростка на киевском фуникулере, отложили рассмотрение апелляции на меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 3 июня из-за нехватки материалов дела.
Возможно, придется столкнуться с повышением тарифов на электроэнергию - Украинские распределительные сети
Украине, возможно, придется повысить тарифы на электроэнергию, поскольку для подготовки к осенне-зимнему периоду ей нужно более 1 миллиарда долларов.
Возможна ли новая должность для Кубракова: что говорят в парламенте
Украинский парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по вопросам восстановления на фоне сообщений о его потенциальном назначении на должность главы Министерства инфраструктуры.
Оккупанты обстреляли пожарные части в Донецкой и Днепропетровской областях
российские войска обстреляли пожарные части в Донецкой и Днепропетровской областях, повредив транспортные средства и здания, обошлось без жертв среди личного состава.
Microsoft инвестирует 3 миллиарда долларов США в проект искусственного интеллекта в штате Висконсин
Microsoft инвестирует $3,3 млрд в новый центр обработки данных и учебные программы по искусственному интеллекту в Висконсине, создав более 4 000 рабочих мест.
США обогнали Китай и становятся главным торговым партнером Германии - Reuters
В первом квартале 2024 года Соединенные Штаты обогнали Китай и стали главным торговым партнером Германии с объемом торговли в 63 миллиарда евро, тогда как показатель Китая составлял чуть менее 60 млрд евро.
"Парад победы" в москве: был только один танк, путин заявлял о "тяжелом периоде"
В этом году на параде ко дню победы в россии был только один танк, что свидетельствует об отвлечении значительных военных ресурсов страны на войну, которая продолжается в Украине.
Сразу две нефтебазы были атакованы за ночь в краснодарском крае рф - росСМИ
Две нефтебазы в Юровке (Краснодарский край) подверглись ночной атаке беспилотников, которые повредили резервуары и вызвали пожар на одном из объектов.