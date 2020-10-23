Тренер "Зорі" вважає, що команда гідно виступила у матчі із "Лестером"

"Вітаю суперника із перемогою. Якщо взяти по грі в цілому, думаю, що моя команда гідно виступала. Звичайно, позначився клас. Але не думаю, що потрібно "посипати голову попелом" і думати, що ми втратили те, що не можна знайти. Попереду п'ять ігор. Найближчі - дві домашні. З португальцями і греками. Це та сила, де ми можемо виступати на рівних, з огляду на те, що граємо у рідних стінах. Будемо сподіватися набрати очки у турнірній таблиці", - відзначив Скрипник.

Варто відзначити, що інші суперники "Зорі" по групі зіграли наступним чином: "Брага" обіграла "АЕК" 2:0.

Нагадаємо, що "Зоря" зазнала гостьового фіаско із рахунком 0:3.