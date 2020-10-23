Тренер "Зари" считает, что команда достойно выступила в матче с "Лестером"

"Поздравляю соперника с победой. Если взять по игре в целом, думаю, что моя команда достойно выступала. Конечно, сказался класс. Но не думаю, что нужно "посыпать голову пеплом" и думать, что мы потеряли то, что нельзя найти. Впереди пять игр. Ближайшие - две домашние. С португальцами и греками. Это та сила, где мы можем выступать на равных, учитывая то, что играем в родных стенах. Будем надеяться набрать очки в турнирной таблице", - отметил Скрипник.

Стоит отметить, что другие соперники "Зари" по группе сыграли следующим образом: "Брага" обыграла "АЭК" 2:0.

Напомним, что "Заря" потерпела гостевого фиаско со счетом 0:3.