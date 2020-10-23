Тренер "Зари" считает, что команда достойно выступила в матче с "Лестером"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги встречи с "Лестером" (поражение - 0:3) в рамках послематчевой пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
"Поздравляю соперника с победой. Если взять по игре в целом, думаю, что моя команда достойно выступала. Конечно, сказался класс. Но не думаю, что нужно "посыпать голову пеплом" и думать, что мы потеряли то, что нельзя найти. Впереди пять игр. Ближайшие - две домашние. С португальцами и греками. Это та сила, где мы можем выступать на равных, учитывая то, что играем в родных стенах. Будем надеяться набрать очки в турнирной таблице", - отметил Скрипник.
Стоит отметить, что другие соперники "Зари" по группе сыграли следующим образом: "Брага" обыграла "АЭК" 2:0.
Напомним, что "Заря" потерпела гостевого фиаско со счетом 0:3.