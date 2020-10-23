Тренер "Зари" считает, что команда достойно выступила в матче с "Лестером"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 61397 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 87100 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 120207 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103706 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123024 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100117 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101126 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103635 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101824 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Тренер "Зари" считает, что команда достойно выступила в матче с "Лестером"

Тренер "Зари" считает, что команда достойно выступила в матче с "Лестером"

Киев  •  УНН

 • 12502 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги встречи с "Лестером" (поражение - 0:3) в рамках послематчевой пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

"Поздравляю соперника с победой. Если взять по игре в целом, думаю, что моя команда достойно выступала. Конечно, сказался класс. Но не думаю, что нужно "посыпать голову пеплом" и думать, что мы потеряли то, что нельзя найти. Впереди пять игр. Ближайшие - две домашние. С португальцами и греками. Это та сила, где мы можем выступать на равных, учитывая то, что играем в родных стенах. Будем надеяться набрать очки в турнирной таблице", - отметил Скрипник.

Стоит отметить, что другие соперники "Зари" по группе сыграли следующим образом: "Брага" обыграла "АЭК" 2:0.

Напомним, что "Заря" потерпела гостевого фиаско со счетом 0:3.

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