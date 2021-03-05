Транзит російського газу через Україну до ЄС за місяць впав на чверть

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“Транзит газу до Європи у лютому 2021 року становив 2 906 млн куб. м. Це на 25% менше, ніж у січні. На динаміку вплинула ринкова кон’юнктура в країнах ЄC: у зв’язку з підвищеним попитом та волатильністю цін трейдери розпочали активний відбір газу з підземних сховищ”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Сумарно у січні-лютому 2021 року обсяги транзиту становили 6 769 млн куб. м газу. З них у західному напрямку ОГТСУ протранзитував 6 111 млн куб. м газу: до Польщі — 684 млн куб. м, до Словаччини — 3 811 млн куб. м, до Угорщини — 1 617 млн куб. м.

У південному напрямку транзит сягнув 1 090 млн куб. м: у Румунію — 309 млн куб. м, у Молдову — 781 млн куб. м.

“Наразі динаміка обсягів транзиту свідчить, що українська ГТС здебільшого виступає балансуючою потужністю у разі коливань попиту на газ в країнах ЄС чи технічних обмежень інших газогонів”, — додали в ОГТСУ.

Коментар гендиректора ОГТСУ:

"За умовами договору з Газпромом ми отримуємо кошти за весь обсяг замовлених потужностей незалежно від обсягів транзиту (“ship or pay”). Але українська ГТС спроможна транзитувати на 100 млрд кубометрів газу на рік більше, ніж обумовлено контрактом. Сьогодні ми бачимо, що наша ГТС виконує роль балансуючої потужності, коли повністю завантажені газопроводи “Ямал”, “Турецький потік” та “Північний потік-1”, — зауважив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

З його слів, Україна має достатньо гнучкої потужності, щоб гарантувати постачання газу в Європу у випадку відключень чи планового обслуговування інших газогонів. "Але ця ситуація не має сприйматися як належне. У разі відсутності значних обсягів транзиту в майбутньому ГТС має бути оптимізована згідно з реальним попитом для зниження операційних витрат та забезпечення економічно обґрунтованого тарифу для споживачів та комерційних клієнтів“, - додав Макогон.

Довідково

Транзитна угода між НАК “Нафтогаз України” та російським ВАТ “Газпром”, укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / добу) у 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.