Трамп звинуватив Китай в збільшенні числа безробітних в США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Американський президент Дональд Трамп вважає Китай винуватим в збільшенні числа безробітних в Сполучених Штатах. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter американського президента.
“(Спікер Палати представників Ненсі) Пелосі і (лідер демократів у Сенаті Чак) Шумер заблокували такі необхідні виплати з безробіття, що так жахливо, особливо в світлі того, що вони повністю усвідомлюють, що це не вина працівників, що вони безробітні, це вина Китаю!” — написав американський лідер у Twitter.
Пандемія чинила серйозний вплив на американську економіку, зокрема й на рівень безробіття. Як заявив в середу голова Федеральної резервної системи США (ФРС), яка виконує функції центрального банку країни, Джером Пауелл, в березні та квітні в результаті жорстких обмежувальних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу 22 млн американців втратили роботу, близько третини з них з травня змогли знайти нову. За словами глави ФРС, рівень безробіття в США складає 11,1%, що набагато вище, ніж до спалаху коронавірусу, і вище, ніж під час світової фінансової кризи 2008 року.
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Трамп раніше неодноразово повторював, що вважає КНР відповідальної за початок епідемії. Вашингтон звинувачує Пекін в приховуванні інформації про походження вірусу і масштабах поширення інфекції. Заступник міністра закордонних справ КНР Ле Юйчен 29 квітня в інтерв’ю телекомпанії NBC підкреслив, що Пекін “не приховував будь-якої інформації” про коронавірус. Він висловив жаль у зв’язку з тим, що “деякі політики використовують ситуацію з вірусом для цькування Китаю”.