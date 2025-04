Трамп заявив, що єдиною його провиною була перемога на виборах 2016 року

“Єдиною річчю, яку я зробив не так, була перемога на виборах, яку, як очікувалося, здобудуть Хілларі Клінтон і демократи. Проблема була в тому, що вони забули провести виборчу кампанію в безлічі штатів!” — написав у середу Трамп в своєму Twitter.

Трамп опублікував дане повідомлення на тлі бурхливого обговорення можливо скоєних ним злочинів в період передвиборної кампанії. Ці спекуляції загострилися після того, як у вівторок колишній керівник його передвиборчого штабу Пол Манафорт був визнаний винним за частиною пунктів звинувачення і колишній адвокат республіканця Майкл Коен пішов в суді на угоду зі слідством, заявивши про те, що Трамп в 2016 році доручив йому заплатити двом жінкам великі суми з коштів передвиборної кампанії за мовчання про інтимні зв’язки. Коен також пообіцяв дати свідчення спецпрокуророві Роберту Мюллеру, який веде розслідування спроб втручання РФ у вибори.

The only thing that I have done wrong is to win an election that was expected to be won by Crooked Hillary Clinton and the Democrats. The problem is, they forgot to campaign in numerous states!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 серпня 2018 р.

Як повідомляв УНН, Трамп не турбується через те, що його екс-адвокат може розповісти Мюллеру.