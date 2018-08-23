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Трамп заявил, что единственной его виной была победа на выборах 2016

Киев • УНН

 • 7570 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что единственным его проступком в прошлом была победа на выборах в 2016 году, которую, как ожидалось, одержит кандидат от Демократической партии экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter американского президента.

Трамп заявил, что единственной его виной была победа на выборах 2016

“Единственной вещью, которую я сделал не так, была победа на выборах, которую, как ожидалось, одержат Хиллари Клинтон и демократы. Проблема была в том, что они забыли провести избирательную кампанию во множестве штатов!” — написал в среду Трамп в своем Twitter.

Трамп опубликовал данное сообщение на фоне бурного обсуждения возможно совершенных им правонарушений в период предвыборной кампании. Эти спекуляции обострились после того, как во вторник бывший руководитель его предвыборного штаба Пол Манафорт был признан виновным по части пунктов обвинения и бывший адвокат республиканца Майкл Коэн пошел в суде на сделку со следствием, заявив о том, что Трамп в 2016 году поручил ему заплатить двум женщинам крупные суммы из средств предвыборной кампании за молчание об интимных связях. Коэн также пообещал дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование попыток вмешательства РФ в выборы.

The only thing that I have done wrong is to win an election that was expected to be won by Crooked Hillary Clinton and the Democrats. The problem is, they forgot to campaign in numerous states!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 серпня 2018 р.

Как сообщал УНН, Трамп не беспокоится из-за того, что его экс-адвокат может рассказать Мюллеру.

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