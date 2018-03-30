Трамп запевнив Путіна, що США здобудуть перемогу у гонці озброєнь
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп під час чергової телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що Сполучені Штати здобудуть перемогу у гонці озброєнь, якщо дві країни її почнуть. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.
"Якщо ви хочете влаштувати гонку озброєнь, ми це можемо зробити, але я переможу", - сказав Трамп.
Відзначимо, що дані заяви президента США стали реакцією на заяву Росії про те, що в країні почнуть розробляти зброю, яка зможе досягти США.
Білий дім відмовився від коментарів. Чиновники підкреслили, що схвильовані невідповідностями дій Трампа державній політиці США.
"Трамп не хоче, щоб ми його виховували", - підкреслив один з політиків.
Трамп своєю чергою додав, що дуже сподівається, що подібні заяви Путіна були лише передвиборною риторикою. Президент США також зазначив, що планує зустрітися з Путіним найближчим часом, щоб обговорити питання про скорочення гонки озброєнь.
Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що стан відносин між США і Росією викликає глибоке занепокоєння і все більше нагадує епоху холодної війни, проте сучасна ситуація має дві особливості.