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Трамп про свідчення Флінна: не було жодної змови з Росією

Трамп про свідчення Флінна: не було жодної змови з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що не було жодної змови між Росією та його командою під час президентської кампанії. Так він вперше прокоментував зізнання свого екс-радника Майкла Флінна у дачі неправдивих свідчень ФБР, передає УНН з посиланням на Fox News.

"Тут абсолютно не було жодної змови. Тому ми всі щасливі", - заявив Д.Трамп.

Як повідомляв УНН, екс-радник М.Флінн визнав дачу неправдивих свідчень ФБР щодо контактів з колишнім послом Росії Сергієм Кисляком та заявив, що готовий свідчити проти Д.Трампа.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про те, що М.Флінн обговорював по телефону антиросійські санкції з послом РФ в Вашингтоні Сергієм Кисляком.

Кремль спростував інформацію. У РФ відзначили, що посол РФ в США Сергій Кисляк спілкувався з радником президента США з національної безпеки Майклом Флінном, проте інформація про зміст цих переговорів невірна.

Радник Д.Трамп подав у відставку через скандал про "санкційних" переговорах з послом РФ.

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