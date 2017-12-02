Трамп про свідчення Флінна: не було жодної змови з Росією

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що не було жодної змови між Росією та його командою під час президентської кампанії. Так він вперше прокоментував зізнання свого екс-радника Майкла Флінна у дачі неправдивих свідчень ФБР, передає УНН з посиланням на Fox News.