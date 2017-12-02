Трамп о деле Флинна: не было никакого сговора с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что не было никакого сговора между Россией и его командой во время президентской кампании. Так он впервые прокомментировал признание своего экс-советника Майкла Флинна в даче ложных показаний ФБР, передает УНН со ссылкой на Fox News.
"Здесь абсолютно не было никакого заговора. Поэтому мы все счастливы", - заявил Д.Трамп.
Как сообщал УНН, экс-советник М.Флинн признал дачу ложных показаний ФБР относительно контактов с бывшим послом России Сергеем Кисляком и заявил, что готов свидетельствовать против Д.Трампа.
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что М.Флинн обсуждал по телефону антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Кремль опроверг информацию. В РФ отметили, что посол РФ в США Сергей Кисляк общался с советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном, однако информация о содержании этих переговоров неверна.
Советник Д.Трампа позже подал в отставку из-за скандала о "санкционных" переговорах с послом РФ.