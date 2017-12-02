Трамп о деле Флинна: ​​не было никакого сговора с Россией

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 4253 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 16895 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 96834 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109596 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130016 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106349 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108015 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113207 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117416 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123199 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Трамп о деле Флинна: ​​не было никакого сговора с Россией

Трамп о деле Флинна: ​​не было никакого сговора с Россией

Киев  •  УНН

 • 11244 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что не было никакого сговора между Россией и его командой во время президентской кампании. Так он впервые прокомментировал признание своего экс-советника Майкла Флинна в даче ложных показаний ФБР, передает УНН со ссылкой на Fox News.

"Здесь абсолютно не было никакого заговора. Поэтому мы все счастливы", - заявил Д.Трамп.

Как сообщал УНН, экс-советник М.Флинн признал дачу ложных показаний ФБР относительно контактов с бывшим послом России Сергеем Кисляком и заявил, что готов свидетельствовать против Д.Трампа.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что М.Флинн обсуждал по телефону антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Кремль опроверг информацию. В РФ отметили, что посол РФ в США Сергей Кисляк общался с советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном, однако информация о содержании этих переговоров неверна.

Советник Д.Трампа позже подал в отставку из-за скандала о "санкционных" переговорах с послом РФ.

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