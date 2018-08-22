Торік у столиці народилось хлопчиків на 10% більше, ніж дівчаток
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У 2017 році у Києві хлопчиків народилось на 10% більше, ніж дівчаток. Про це повідомили у Головному управлінні статистики Києва, передає УНН.
Зокрема, за даними київського управлінні статистики у 2017 році к Києві народилось 18,5 тис. хлопчиків та 16,9 тис. дівчаток. Таким чином, кількість немовлят-хлопчиків на 1,6 тис. осіб або на 9,5% перевищила кількість дівчаток.
Загалом у 2017 році у Києві народилось 35,4 тис. дітей, що є найбільшим показником за роки незалежності. Так, у 1991 році у столиці народилось 29 тис. дітей, у 2000 році - 19 тис. дітей, у 2010 році - 32,1 тис. дітей.
Нагадаємо, станом на 1 січня 2018 року за офіційною статистикою у Києві налічувалось 2 млн 934,5 тисяч осіб, що на 11% більше, ніж на аналогічну дату 1992 року.