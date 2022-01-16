Тисяча за вакцинацію: українці витратили вже 1,3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Українці витратили вже 1,3 млрд грн у межах програми "єПідтримка", згідно з якою повністю вакцинованим проти коронавірусу людям виплачують 1000 грн. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує УНН.
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"Вже понад 1,3 млрд грн витратили українці в межах президентської програми "єПідтримка". Найпопулярнішими напрямками залишаються книжки, кіно та залізничні квитки. Станом на 15 січня 8,2 млн українців відкрили картки в банках. 7 млн людей подали заявки в "Дії" на отримання 1000 грн", — написав Шмигаль.
Нагадаємо
З 19 грудня, кожен українець, який ввів дві дози вакцини проти коронавірусу, зможе отримати 1000 грн у застосунку "Дія".
Гроші можна витратити на:
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- абонемент у спортивний зал чи фітнес-центр;
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- квиток в кінотеатр або театр;
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- похід у музей;
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- квиток на потяг чи літак.
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